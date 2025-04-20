Рекорды Коннора и Шейфеле и 100 минут штрафа на 60-й минуте

В первом матче первого раунда Кубка Стэнли "Виннипег" победил "Сент-Луис" 5:3.

"Блюзмены" вели в счете 1:0 и 3:2 (на 50-й минуте).

По 3 (1 + 2) очка набрали хоккеисты "Виннипега" Кайл Коннор и Марк Шейфеле. Шейфеле стал рекордсменом клуба по количеству очков в плэй-офф (41 (22 + 19). Он обошел Блэйка Уилера (39).

Кайл Коннор забросил четвертый победный гол в матчах Кубка Стэнли и повторил клубный рекорд, установленный Полом Штясны.

Хозяева забили три гола в третьем периоде за 9 минут 49 секунд.

На последней минуте встречи хоккеисты устроили массовую драку и заработали 100 минут штрафа (по 5 удалений по 10 минут игрокам каждой команды).