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Спорт

Художественная гимнастика. Чемпионка мира дисквалифицирована на 3 года за нарушение антидопинговых правил

Художественная гимнастика
Допинг
время публикации: 20 февраля 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 10:43
Художественная гимнастика. Чемпионка мира дисквалифицирована на 3 года за нарушение антидопинговых правил
AP Photo/Ashley Landis

Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике болгарка Радина Томова дисквалифицирована на 3 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

В ее допинг-пробе обнаружен гидрохлортиазид.

Срок дисквалификации истекает 1 октября 2027 года.

По сообщениям болгарских СМИ, Радина Томова уже завершила карьеру.

Она становилась чемпионкой мира в групповых упражнениях в 2022 и 2023 годах.

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