Художественная гимнастика. Чемпионка мира дисквалифицирована на 3 года за нарушение антидопинговых правил

Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике болгарка Радина Томова дисквалифицирована на 3 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

В ее допинг-пробе обнаружен гидрохлортиазид.

Срок дисквалификации истекает 1 октября 2027 года.

По сообщениям болгарских СМИ, Радина Томова уже завершила карьеру.

Она становилась чемпионкой мира в групповых упражнениях в 2022 и 2023 годах.