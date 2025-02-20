Художественная гимнастика. Чемпионка мира дисквалифицирована на 3 года за нарушение антидопинговых правил
время публикации: 20 февраля 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 20 февраля 2025 г., 10:43
Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике болгарка Радина Томова дисквалифицирована на 3 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
В ее допинг-пробе обнаружен гидрохлортиазид.
Срок дисквалификации истекает 1 октября 2027 года.
По сообщениям болгарских СМИ, Радина Томова уже завершила карьеру.
Она становилась чемпионкой мира в групповых упражнениях в 2022 и 2023 годах.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 января 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 ноября 2024