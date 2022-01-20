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NEWSru.co.il :: Спорт20 января 2022 г., 12:08

Невероятное поражение "Торонто". Шутаут Француза

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Первый шутаут в сезоне (в шести матчах) совершил Павел Француз

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Аризона" разгромила "Нью-Джерси" 4:1, "Рейнджерс" - "Торонто" 6:3.

Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотс 1:4

На 27-й минуте матча в счете вели хозяева.

Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 6:3

После первого периода канадцы вели в счете 3:1.


По две шайбы у хозяев забросили Алам Фокс (2 +1) и Райан Ривз.

Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш 0:2

По броскам преимущество у хозяев 34:28.

Первый шутаут в сезоне (в шести матчах) совершил Павел Француз.

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