Невероятное поражение "Торонто". Шутаут Француза
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Аризона" разгромила "Нью-Джерси" 4:1, "Рейнджерс" - "Торонто" 6:3.
Нью-Джерси Дэвилз - Аризона Койотс 1:4
На 27-й минуте матча в счете вели хозяева.
Нью-Йорк Рейнджерс - Торонто Мейпл Лифс 6:3
После первого периода канадцы вели в счете 3:1.
По две шайбы у хозяев забросили Алам Фокс (2 +1) и Райан Ривз.
Анахайм Дакс - Колорадо Эвеланш 0:2
По броскам преимущество у хозяев 34:28.
Первый шутаут в сезоне (в шести матчах) совершил Павел Француз.
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