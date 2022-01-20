Сенсация Кубка африканских наций. Вылетела сборная Алжира
В плэй-офф Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, вышли сборные Кот д`Ивуар и Экваториальной Гвинеи. Вылетели команды Алжира (считавшаяся одним из фаворитов) и Сьерра Леоне.
Худшими третьими командами стали сборные Судана (1 очко) и Сьерра-Леоне (2 очка).
Итоговое положение. Кот д`Ивуар 7 очков, Экваториальная Гвинея 6, Сьерра-Леоне 2, Алжир 1.
Кот д`Ивуар - Алжир 3:1
Алжир в этом матче устраивала только победа.
На 69-й минуте (при счете 3:0) Махрез (одна из главных звезд алжирцев) не реализовал пенальти
Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея 0:1
Победный гол на 38-й минуте забил Пабло Гане (Мурсия, Испания).
На 85-й минуте гвинейцы могли отыграться, но Кеи Камара (ХИФК, Хельсинки) не реализовал пенальти. На 90-й минуте сборная Экваториальной Гвинеи осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Кваме Куи (Викингур, Рейкьявик).
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