Сенсация Кубка африканских наций. Вылетела сборная Алжира

В плэй-офф Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне, вышли сборные Кот д`Ивуар и Экваториальной Гвинеи. Вылетели команды Алжира (считавшаяся одним из фаворитов) и Сьерра Леоне.

Худшими третьими командами стали сборные Судана (1 очко) и Сьерра-Леоне (2 очка).

Итоговое положение. Кот д`Ивуар 7 очков, Экваториальная Гвинея 6, Сьерра-Леоне 2, Алжир 1.

Кот д`Ивуар - Алжир 3:1

Алжир в этом матче устраивала только победа.

На 69-й минуте (при счете 3:0) Махрез (одна из главных звезд алжирцев) не реализовал пенальти

Сьерра-Леоне - Экваториальная Гвинея 0:1

Победный гол на 38-й минуте забил Пабло Гане (Мурсия, Испания).

На 85-й минуте гвинейцы могли отыграться, но Кеи Камара (ХИФК, Хельсинки) не реализовал пенальти. На 90-й минуте сборная Экваториальной Гвинеи осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Кваме Куи (Викингур, Рейкьявик).