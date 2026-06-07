x
07 июня 2026
|
последняя новость: 09:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 июня 2026
|
07 июня 2026
|
последняя новость: 09:06
07 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер 34-летний бывший защитник сборной Габона

Футбол
время публикации: 07 июня 2026 г., 08:31 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 08:38
Умер 34-летний бывший защитник сборной Габона
AP Photo/David Vincent

5 июня на 35-м году жизни умер известный габонский футболист Иронду Мусаву-Кинг, сообщает сайт клуба "Удинезе".

О причинах смерти не сообщается.

Защитник выступал за клубы "Кан", "Гранада". "Лорьян", "Удинезе", "Тулуза", "Санкт-Галлен", "Булонь", "Ле-Ман", "Бенгалуру" (Индия).

В составе сборной Габона Иронду Мусаву-Кинг участник Кубка африканских наций 2015 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июня 2026

Умер легендарный аргентинский футболист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июня 2026

Умер бывший нападающий сборной Бразилии, участник чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июня 2026

Умер легендарный нападающий "Челси"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июня 2026

Умер бывший нападающий "Динамо" (Тбилиси)