Умер 34-летний бывший защитник сборной Габона
время публикации: 07 июня 2026 г., 08:31 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 08:38
5 июня на 35-м году жизни умер известный габонский футболист Иронду Мусаву-Кинг, сообщает сайт клуба "Удинезе".
О причинах смерти не сообщается.
Защитник выступал за клубы "Кан", "Гранада". "Лорьян", "Удинезе", "Тулуза", "Санкт-Галлен", "Булонь", "Ле-Ман", "Бенгалуру" (Индия).
В составе сборной Габона Иронду Мусаву-Кинг участник Кубка африканских наций 2015 года.
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