Умер чемпион мира по футболу

11 июня на 87-м году жизни умер известный бразильский футболист Брито, сообщают бразильские СМИ.

Центральный защитник выступал за клубы "Васку да Гама" (Рио-де-Жанейро) "Интернасьональ" (Порту-Алегре), "Фламенго" (Рио-де-Жанейро), "Крузейро" (Белу-Оризонти), "Ботафого" (Рио-де-Жанейро), "Коринтианс" (Сан-Паулу), "Атлетико Паранаэнсе" (Куритиба), "Монреаль Касторс", "Депортиво Галисия" (Венесуэла), "Демократа" (Говернадор Валадарес), "Ривер" (Тересина).

Брито - участник чемпионата мира 1966 года, чемпион мира 1970 года.