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В Греции погиб известный украинский футболист

Футбол
время публикации: 15 июня 2026 г., 19:39 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 19:47
В Греции погиб известный украинский футболист
AP Photo/Efrem Lukatsky

2 июня в 39-й день рождения в Греции погиб известный украинский футболист Вячеслав Шарпар.

Украинские СМИ и официальные сайты нескольких клубов, разместившие статьи о смерти футболиста, причину смерти не называют.

Греческие СМИ сообщают, что Вячеслав Шарпар отдыхал В Лутраки. Он пропал 2 июня во время купания в море. Тело футболиста было обнаружено 11 июня.

Полузащитник выступал за команды "Торпедо" (Запорожье), "Нафком" (Бровары), "Таврия" (Симферополь), "Химик" (Красноперекопск), "Нефтяник" (Ахтырка), "Ильичевец" (Мариуполь), "Десна" (Чернигов), "Волынь" (Луцк), "Металлист" (Харьков). "Арсенал" (Киев), "Говерла" (Ужгород), "Металлург" (Донецк), "Ворскла" (Полтава), "Шериф" (Тирасполь), "Атырау" (Казахстан), "Рига".

Он - двукратный бронзовый призер чемпионатов Украины, обладатель Суперкубка Молдовы 2015 года.

В 2007 году Вячеслав Шарпар сыграл два матча за молодежную сборную Украины - против команд Израиля и Молдовы.

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