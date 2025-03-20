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Спорт

Шутаут Густавссона. Три гола за 102 секунды. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 20 марта 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 11:04
Шутаут Густавссона. Три гола за 102 секунды. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Matt Krohn

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Миннесота" разгромила "Сиэтл" 4:0.

Торонто Мепл Лифс - Колорадо Эвеланш 2:1

Голкипер "Торонто" Джозеф Уолл сделал 38 сэйвов.

Победный гол на 43-й минуте забил в меньшинстве Стив Лоренц.

Миннесота Уайлд - Сиэтл Кракен 4:0

На 5-й минуте счет был 3:0. Хозяева забили 3 гола за 102 секунды.

Две шайбы забросил Мэтью Болди.

Две результативные передачи сделал Зак Богосян.

Филип Густавссон отразил 34 броска, сделав пятый шутаут в сезоне.

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