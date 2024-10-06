Юниорский Гран-при. Победила американка. Израильская фигуристка на 13-м месте

Победительницей Кубка Любляны, этапа Юниорского гран-при по фигурному катанию, стала американка Софи Джолин фон Фелтен, занимавшая после короткой программы четвертое место.

Она победила в произвольной программы. Результат в сумме 197.41 балла.

На втором месте многократная медалистка молодежных первенств мира кореянка Син Джиа, лидировавшая после короткой программы (193.04).

Третье место заняла японка Мей Окада (190.93).

Израильтянка Симона Ткачман заняла 13-е место (146.86).

Украинка София Рымшина на 14-м месте (141.12).