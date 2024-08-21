Кубок мира по боевому самбо. Израильтянки завоевали две медали

В Кыргызстане завершился этап Кубка мира по боевому самбо. Израильтянки завоевали серебряную и бронзовую медали.

Нили Блок (весовая категория до 65 кг) завоевала серебряную медаль. В финале она проиграла россиянке Софии Истоминой.

Шакед Нисимян (весовая категория до 72 кг) завоевал бронзовую медаль.

Чемпионкой в этой весовой категории стала Яна Полякова.