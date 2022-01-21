Бобровский признан первой звездой дня. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" уступил "Бостону" 3:4. "Питтсбург" победил "Оттаву" 6:4. "Флорида" разгромила "Эдмонтон" 6:0.
Бостон Брюинз - Вашингтон Кэпиталз 4:3
На последней минуте матча была ничья 3:3. Победный гол за 45 секунд до финальной сирены забил Чарли Макэвой.
Александр Овечкин сделал 619-ю голевую передачу в матчах НХЛ.
Баффало Сейбарз - Даллас Старз 4:5
"Клинки" вели в счете 2:0, 3:1 и 4:3 (после второго периода).
Джон Клингберг (Даллас) сделал 4 голевые передачи.
Филадельфия Флайерз - Коламбус Блю Джекетс 1:2
Питтсбург Пингвинз - Оттава Сенаторз 6:4
После двух периодов "пингвины" вели в счете 5:1 и едва не упустили победу.
Нешвилл Прэдейторз - Виннипег Джетс 5:2
Эдмонтон Ойлерз - Флорида Пантерз 0:6
По броскам значительное преимущество у "нефтяников" 40:28. Сергей Бобровский совершил первый шутаут в сезоне и был признан первой звездой игрового дня.
По три очка набрали Александр Барков (2 + 1) и Сэм Рейнхарт (0 + 3).
Лос-Анджелес Кингз - Колорадо Эвеланш 1:4
Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 3:2
Две шайбы забросил Карсон Суси (Сиэтл).
Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенз 4:3 (овертайм)
Победную шайбу в овертайме забросил Ши Теодор.
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