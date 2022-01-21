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NEWSru.co.il :: Спорт21 января 2022 г., 13:01

Бобровский признан первой звездой дня. Результаты матчей НХЛ

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Бобровский признан первой звездой дня. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" уступил "Бостону" 3:4. "Питтсбург" победил "Оттаву" 6:4. "Флорида" разгромила "Эдмонтон" 6:0.

Бостон Брюинз - Вашингтон Кэпиталз 4:3

На последней минуте матча была ничья 3:3. Победный гол за 45 секунд до финальной сирены забил Чарли Макэвой.

Александр Овечкин сделал 619-ю голевую передачу в матчах НХЛ.


Баффало Сейбарз - Даллас Старз 4:5

"Клинки" вели в счете 2:0, 3:1 и 4:3 (после второго периода).

Джон Клингберг (Даллас) сделал 4 голевые передачи.

Филадельфия Флайерз - Коламбус Блю Джекетс 1:2

Питтсбург Пингвинз - Оттава Сенаторз 6:4

После двух периодов "пингвины" вели в счете 5:1 и едва не упустили победу.

Нешвилл Прэдейторз - Виннипег Джетс 5:2

Эдмонтон Ойлерз - Флорида Пантерз 0:6

По броскам значительное преимущество у "нефтяников" 40:28. Сергей Бобровский совершил первый шутаут в сезоне и был признан первой звездой игрового дня.

По три очка набрали Александр Барков (2 + 1) и Сэм Рейнхарт (0 + 3).

Лос-Анджелес Кингз - Колорадо Эвеланш 1:4

Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 3:2

Две шайбы забросил Карсон Суси (Сиэтл).


Вегас Голден Найтс - Монреаль Канадиенз 4:3 (овертайм)

Победную шайбу в овертайме забросил Ши Теодор.

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