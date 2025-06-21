x
21 июня 2025
|
последняя новость: 10:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 июня 2025
|
21 июня 2025
|
последняя новость: 10:16
21 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юные боксеры вернулись из Грузии в Израиль

Война с Ираном
Бокс
время публикации: 21 июня 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 10:06
Юные боксеры вернулись из Грузии в Израиль
AP Photo/Petros Karadjias

11 боксеров - подростков и два тренера вернулись сегодня утром из Грузии в Израиль, сообщает Исраэль а-Йом"."

Они прибыли самолетом компании Israir из Батуми.

Юные спортсмены участвовали в тренировочном лагере в Батуми.

Они должны были вылететь в Израиль 15 июня рейсом Israir, но он был отменен из-за войны с Ираном.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 июня 2025

Тхэквондо. Израильтяне завоевали три медали в Австрии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июня 2025

11 израильских несовершеннолетних спортсменов не могут вылететь из Грузии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июня 2025

"Исраэль а-Йом". В Венгрии "застряли" около 100 израильских спортсменов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 июня 2025

Решение правительства по поводу спортивных делегаций