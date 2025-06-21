Юные боксеры вернулись из Грузии в Израиль

11 боксеров - подростков и два тренера вернулись сегодня утром из Грузии в Израиль, сообщает Исраэль а-Йом"."

Они прибыли самолетом компании Israir из Батуми.

Юные спортсмены участвовали в тренировочном лагере в Батуми.

Они должны были вылететь в Израиль 15 июня рейсом Israir, но он был отменен из-за войны с Ираном.