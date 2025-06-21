Юные боксеры вернулись из Грузии в Израиль
время публикации: 21 июня 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 21 июня 2025 г., 10:06
11 боксеров - подростков и два тренера вернулись сегодня утром из Грузии в Израиль, сообщает Исраэль а-Йом"."
Они прибыли самолетом компании Israir из Батуми.
Юные спортсмены участвовали в тренировочном лагере в Батуми.
Они должны были вылететь в Израиль 15 июня рейсом Israir, но он был отменен из-за войны с Ираном.
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