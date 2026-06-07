UFC. Бонфим победил Мухамада
время публикации: 07 июня 2026 г., 07:11 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 07:11
В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Muhammad vs. Bonfim (также известный как UFC Fight Night 278 и UFC Vegas 118).
В главном поединке бразилец Габриэль Бонфим уверенно победил по очкам американца Беляля Мухамада, экс-чемпиона в полусреднем весе.
Счет по всем карточкам 50:45.
В поединке американских средневесов бывший чемпион LFA Брендан Аллен по очкам победил Эдмена Шахбазяна.
Австралиец Том Нолан в упорном поединке единогласным решением судей победил Фареса Зиама (Франция). Счет по всем карточкам 29:28.
Американец Брайс Митчелл болевым приемом в третьем раунде победил мексиканца Сантьяго Луну.
Поляк Иво Бараневски в первом раунде нокаутировал австралийца Джуниора Тафу.
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