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UFC. Бонфим победил Мухамада

Смешанные единоборства
время публикации: 07 июня 2026 г., 07:11 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 07:11
UFC. Бонфим победил Мухамада
AP Photo/Bruna Prado

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC Fight Night: Muhammad vs. Bonfim (также известный как UFC Fight Night 278 и UFC Vegas 118).

В главном поединке бразилец Габриэль Бонфим уверенно победил по очкам американца Беляля Мухамада, экс-чемпиона в полусреднем весе.

Счет по всем карточкам 50:45.

В поединке американских средневесов бывший чемпион LFA Брендан Аллен по очкам победил Эдмена Шахбазяна.

Австралиец Том Нолан в упорном поединке единогласным решением судей победил Фареса Зиама (Франция). Счет по всем карточкам 29:28.

Американец Брайс Митчелл болевым приемом в третьем раунде победил мексиканца Сантьяго Луну.

Поляк Иво Бараневски в первом раунде нокаутировал австралийца Джуниора Тафу.

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