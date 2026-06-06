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Спорт

ММА. Израильтянин победил в Лас-Вегасе

Спорт/важное
Смешанные единоборства
время публикации: 06 июня 2026 г., 18:09 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 18:09
ММА. Израильтянин победил в Лас-Вегасе
AP Photo/Jae C. Hong

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА Tuff-N-Uff 154.

В главном поединке Илер Бахтыяр Уулу (Кыргызстан) победил по очкам монгола Цогооху Амарсанаа.

Израильтянин Шимон "Убийца" Смирнитский единогласным решением судей победил американца Пегги Старгеля.

Израильский боец одержал 13-ю победу в 18 поединках.

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