ММА. Израильтянин победил в Лас-Вегасе
время публикации: 06 июня 2026 г., 18:09 | последнее обновление: 06 июня 2026 г., 18:09
В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА Tuff-N-Uff 154.
В главном поединке Илер Бахтыяр Уулу (Кыргызстан) победил по очкам монгола Цогооху Амарсанаа.
Израильтянин Шимон "Убийца" Смирнитский единогласным решением судей победил американца Пегги Старгеля.
Израильский боец одержал 13-ю победу в 18 поединках.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июня 2026