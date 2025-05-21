Умер четырехкратный чемпион России по боксу
время публикации: 21 мая 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 12:57
20 мая после продолжительной болезни на 55-м году жизни умер известный российский боксер Александр Шкаликов, сообщают российские СМИ.
В 1992-95 годах он четыре раза становился чемпионом России по боксу в первом среднем весе.
Александр Шкаликов - участник чемпионатов мира и Европы. Серебряный призер Игр доброй воли 1994 года.
На любительском ринге он одержал 240 побед и потерпел около 50 поражений.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 мая 2025