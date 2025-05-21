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Умер четырехкратный чемпион России по боксу

Бокс
время публикации: 21 мая 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 12:57
Умер четырехкратный чемпион России по боксу
AP Photo/Dan Bashakov

20 мая после продолжительной болезни на 55-м году жизни умер известный российский боксер Александр Шкаликов, сообщают российские СМИ.

В 1992-95 годах он четыре раза становился чемпионом России по боксу в первом среднем весе.

Александр Шкаликов - участник чемпионатов мира и Европы. Серебряный призер Игр доброй воли 1994 года.

На любительском ринге он одержал 240 побед и потерпел около 50 поражений.

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