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Спорт

Кубок Стэнли. "Флорида" установила рекорд

Хоккей
НХЛ
время публикации: 21 мая 2025 г., 10:12 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 10:18
Кубок Стэнли. "Флорида" установила рекорд
AP Photo/Karl DeBlaker

В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли (финал Восточной конференции) "Флорида Пантерз" разгромила "Каролину Харикейнз" 5:2.

По броскам 33:20 в пользу "Каролины".

Лучшим игроком матча признан голкипер "Флориды" Сергей Бобровский.

По две результативные передачи сделали Сет Джарвис (Каролина) и Томаш Носек (Флорида).

"Флорида" повторила рекорд Кубка Стэнли, забив в первых восьми выездных встречах плэй-офф 38 голов. Рекорд в 2022 году установил "Колорадо Эвеланш",

Спорт
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