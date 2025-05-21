Кубок Стэнли. "Флорида" установила рекорд

В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли (финал Восточной конференции) "Флорида Пантерз" разгромила "Каролину Харикейнз" 5:2.

По броскам 33:20 в пользу "Каролины".

Лучшим игроком матча признан голкипер "Флориды" Сергей Бобровский.

По две результативные передачи сделали Сет Джарвис (Каролина) и Томаш Носек (Флорида).

"Флорида" повторила рекорд Кубка Стэнли, забив в первых восьми выездных встречах плэй-офф 38 голов. Рекорд в 2022 году установил "Колорадо Эвеланш",