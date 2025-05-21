Кубок Стэнли. "Флорида" установила рекорд
время публикации: 21 мая 2025 г., 10:12 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 10:18
В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли (финал Восточной конференции) "Флорида Пантерз" разгромила "Каролину Харикейнз" 5:2.
По броскам 33:20 в пользу "Каролины".
Лучшим игроком матча признан голкипер "Флориды" Сергей Бобровский.
По две результативные передачи сделали Сет Джарвис (Каролина) и Томаш Носек (Флорида).
"Флорида" повторила рекорд Кубка Стэнли, забив в первых восьми выездных встречах плэй-офф 38 голов. Рекорд в 2022 году установил "Колорадо Эвеланш",
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