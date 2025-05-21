Чемпионат мира по хоккею. Четвертьфинальные пары
время публикации: 21 мая 2025 г., 07:12 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 07:12
Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции и Дании.
Завтра, 22 мая, состоятся четвертьфиналы:
Канада - Дания
Швейцария - Австрия
Швеция - Чехия
США - Финляндия.
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