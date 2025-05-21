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Чемпионат мира по хоккею. Четвертьфинальные пары

Хоккей
время публикации: 21 мая 2025 г., 07:12 | последнее обновление: 21 мая 2025 г., 07:12
Чемпионат мира по хоккею. Четвертьфинальные пары
AP Photo/Petr David Josek

Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции и Дании.

Завтра, 22 мая, состоятся четвертьфиналы:

Канада - Дания

Швейцария - Австрия

Швеция - Чехия

США - Финляндия.

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