Сильвестр Сталлоне вручил Дональду Трампу пояс WBC

Легендарный актер Сильвестр Сталлоне, посол WBC, вручил чемпионский пояс World Boxing Council избранному президенту США Дональду Трампу, сообщает официальный сайт организации.

В заявлении говорится, что пояс вручен " за его величайшую победу нокаутом".

Маурисио Сулейман, глава организации, написал, что президент Дональд Трамп всегда хорошо относился к боксу и "был другом моего покойного отца Хосе Сулеймана".