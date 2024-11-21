x
21 ноября 2024
|
последняя новость: 12:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 ноября 2024
|
21 ноября 2024
|
последняя новость: 12:34
21 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Сильвестр Сталлоне вручил Дональду Трампу пояс WBC

Бокс
время публикации: 21 ноября 2024 г., 11:49 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 11:57
Сильвестр Сталлоне вручил Дональду Трампу пояс WBC
AP Photo/Alex Brandon

Легендарный актер Сильвестр Сталлоне, посол WBC, вручил чемпионский пояс World Boxing Council избранному президенту США Дональду Трампу, сообщает официальный сайт организации.

В заявлении говорится, что пояс вручен " за его величайшую победу нокаутом".

Маурисио Сулейман, глава организации, написал, что президент Дональд Трамп всегда хорошо относился к боксу и "был другом моего покойного отца Хосе Сулеймана".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 ноября 2024

59-летний экс-чемпион мира по боксу вернулся на ринг и победил нокаутом
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 ноября 2024

Майк Тайсон "Не жалею, что вышел на ринг в последний раз"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 ноября 2024

Израильский боксер победил нокаутом
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 ноября 2024

Бокс. Майк Тайсон проиграл Джейку Полу по очкам