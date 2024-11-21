Сильвестр Сталлоне вручил Дональду Трампу пояс WBC
время публикации: 21 ноября 2024 г., 11:49 | последнее обновление: 21 ноября 2024 г., 11:57
Легендарный актер Сильвестр Сталлоне, посол WBC, вручил чемпионский пояс World Boxing Council избранному президенту США Дональду Трампу, сообщает официальный сайт организации.
В заявлении говорится, что пояс вручен " за его величайшую победу нокаутом".
Маурисио Сулейман, глава организации, написал, что президент Дональд Трамп всегда хорошо относился к боксу и "был другом моего покойного отца Хосе Сулеймана".
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