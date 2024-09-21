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Футбол. Первые победы команд из Нетании и Беэр-Шевы. Лидирует "Маккаби Бней Райна"

время публикации: 21 сентября 2024 г., 22:40 | последнее обновление: 21 сентября 2024 г., 22:40
Футбол. Первые победы команд из Нетании и Беэр-Шевы. Лидирует "Маккаби Бней Райна"
AP Photo/Manu Fernandez

Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Израиля по футболу. "Маккаби Бней Райна" победил столичный "Апоэль" и лидирует.

Апоэль (Иерусалим) - Маккаби Бней Райна 0:1

"Маккаби" набрал 10 очков и лидирует в Лиге Аль.

Победный гол на 36-й минуте забил Мухамад Швкер.

Ирони (Тверия) - Бней Сахнин 1:0

Победный гол на 57-й минуте забил Ферас Абу-Акель (27 июня перешел из азербайджанской "Габалы").

На 83-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален бывший полузащитник "Дженоа" Стефан Омеонга.

Маккаби (Петах-Тиква) - Апоэль (Хайфа) 0:0

Маккаби (Нетания) - Ирони (Кирьят-Шмона) 2:0

После трех поражений на старте "бриллианты" добыли первую победу.

Апоэль (Беэр-Шева) - Апоэль (Хадера) 2:1

Южане одержали первую победу в чемпионате.

После первого тайма в счете вели гости.

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