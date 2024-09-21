Футбол. Первые победы команд из Нетании и Беэр-Шевы. Лидирует "Маккаби Бней Райна"
Состоялись матчи четвертого тура чемпионата Израиля по футболу. "Маккаби Бней Райна" победил столичный "Апоэль" и лидирует.
Апоэль (Иерусалим) - Маккаби Бней Райна 0:1
"Маккаби" набрал 10 очков и лидирует в Лиге Аль.
Победный гол на 36-й минуте забил Мухамад Швкер.
Ирони (Тверия) - Бней Сахнин 1:0
Победный гол на 57-й минуте забил Ферас Абу-Акель (27 июня перешел из азербайджанской "Габалы").
На 83-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален бывший полузащитник "Дженоа" Стефан Омеонга.
Маккаби (Петах-Тиква) - Апоэль (Хайфа) 0:0
Маккаби (Нетания) - Ирони (Кирьят-Шмона) 2:0
После трех поражений на старте "бриллианты" добыли первую победу.
Апоэль (Беэр-Шева) - Апоэль (Хадера) 2:1
Южане одержали первую победу в чемпионате.
После первого тайма в счете вели гости.