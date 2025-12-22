x
22 декабря 2025
|
последняя новость: 06:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 декабря 2025
|
22 декабря 2025
|
последняя новость: 06:35
22 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Баскетбол: "Маккаби" (Тель-Авив) выиграл в Нес-Ционе, "Холон" и "Апоэль" (Иерусалим) победили

Баскетбол
время публикации: 22 декабря 2025 г., 06:19 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 06:21
"Апоэль" (Иерусалим) победил "Апоэль" (Беэр-Шева/Димона) – 90:75.
Danny Maron/Flash90

В 10-м туре израильской баскетбольной Winner League "Маккаби" (Тель-Авив) одержал выездную победу над "Ирони" (Нес-Циона) 88:72. Роман Соркин набрал 17 очков без промахов.

В других матчах игрового дня "Апоэль" (Холон) обыграл "Маккаби" (Раанана) – 90:79.

Кроме того, "Апоэль" (Иерусалим) победил "Апоэль" (Беэр-Шева/Димона) – 90:75.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook