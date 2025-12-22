Баскетбол: "Маккаби" (Тель-Авив) выиграл в Нес-Ционе, "Холон" и "Апоэль" (Иерусалим) победили
В 10-м туре израильской баскетбольной Winner League "Маккаби" (Тель-Авив) одержал выездную победу над "Ирони" (Нес-Циона) 88:72. Роман Соркин набрал 17 очков без промахов.
В других матчах игрового дня "Апоэль" (Холон) обыграл "Маккаби" (Раанана) – 90:79.
Кроме того, "Апоэль" (Иерусалим) победил "Апоэль" (Беэр-Шева/Димона) – 90:75.