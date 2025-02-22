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Сборная Израиля победила португальцев и вышла на Евробаскет

Баскетбол
время публикации: 22 февраля 2025 г., 06:36 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 06:42
Сборная Израиля победила португальцев и вышла на Евробаскет
AP Photo/Matt Slocum

В матче отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу израильтяне победили сборную Португалии 84:78.

Сборная Израиля после пяти туров завоевала право выступить на чемпионате Европы.

В финальную часть уже пробились команды Словении, Израиля, Италии, Турции, Латвии, Бельгии, Испании, Франции, Сербии, Эстонии и Литвы.

После 10 минут 18:18.

Израильтяне обеспечили победу во второй четверти. Первую половину сборная Израиля выиграла 47:32.

После 30 минут 65:53.

Самый результативный игрок матча Рафаэль Лисбоа, набравший 20 очков.

Лучшие в составе сборной Израиля: Бар Тимор (15 + 3 подбора + 5 передач) и Гур Лави (14 + 2 подбора + 1 передача).

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