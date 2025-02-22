Еврейские боксеры победили в Йоханнесбурге
время публикации: 22 февраля 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 09:29
В Йоханнесбурге состоялся большой вечер бокса, в котором приняли участия два южноафриканских боксера-еврея.
Дорон Цинман (полулегкий вес) одержал вторую победу на профессиональном ринге (в двух поединках), нокаутировав в первом раунде Нлакаифо Фунгулу.
Джошуа Фельдман (первый средний вес) одержал шестую победу в шести поединках на профессиональном ринге.
Он по очкам победил Джонаса Сенгу в шестираундовом бою.
Только в первом раунде был примерно равный бой. В дальнейшем Фельдман доминировал.
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