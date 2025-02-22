Еврейские боксеры победили в Йоханнесбурге

В Йоханнесбурге состоялся большой вечер бокса, в котором приняли участия два южноафриканских боксера-еврея.

Дорон Цинман (полулегкий вес) одержал вторую победу на профессиональном ринге (в двух поединках), нокаутировав в первом раунде Нлакаифо Фунгулу.

Джошуа Фельдман (первый средний вес) одержал шестую победу в шести поединках на профессиональном ринге.

Он по очкам победил Джонаса Сенгу в шестираундовом бою.

Только в первом раунде был примерно равный бой. В дальнейшем Фельдман доминировал.