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Спорт

Еврейские боксеры победили в Йоханнесбурге

Бокс
время публикации: 22 февраля 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 22 февраля 2025 г., 09:29
Еврейские боксеры победили в Йоханнесбурге
AP Photo/John Locher

В Йоханнесбурге состоялся большой вечер бокса, в котором приняли участия два южноафриканских боксера-еврея.

Дорон Цинман (полулегкий вес) одержал вторую победу на профессиональном ринге (в двух поединках), нокаутировав в первом раунде Нлакаифо Фунгулу.

Джошуа Фельдман (первый средний вес) одержал шестую победу в шести поединках на профессиональном ринге.

Он по очкам победил Джонаса Сенгу в шестираундовом бою.

Только в первом раунде был примерно равный бой. В дальнейшем Фельдман доминировал.

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