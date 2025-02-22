Рекорды "Кливленда". Достижения Уильямсона, Карри. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Кливленд" разгромил "Нью-Йорк" 142:106.

Кливленд Кавальерз - Нью-Йорк Никс 142:106

"Нью-Йорк" потерпел самое крупное поражение под руководством Тома Тибодо.

"Кливленд" в четвертый раз в сезоне набрал в одной игре более 140 очков - клубный рекорд. "Кавальерз" повторил клубный рекорд, выиграв 14-й матч в сезоне с разницей не менее 20 очков.

Орландо Мэджик - Мемфис Гризлиз 104:105

Незадолго до финальной сирены хозяева вели в счете 104:102.

Вашингтон Уизардс - Милуоки бакс 101:104

19-летний центровой "Вашингтона" Алекс Сарр набрал 22 очка и сделал 7 подборов. Он занимает второе место в списке молодых баскетболистов, набравших 500 очков в НБА за наименьшее количество матчей. Уступает только Виктору Вембаньяме.

Торонто Рэпторз - Майами Хит 111:120 (овертайм)

Основное время 107:107.

Эндрю Уиггинс провел лучший матч в составе "Хит" (25 + 8 подборов).

Даллас Мэверикс - Нью-Орлеан Пеликанз 111:103

Зайон Уильямсон набрал 29 очков и сделал 7 подборов. Он установил рекорд "Нью-Орлеана" - быстрее всех в клубе набрал 5000 очков.

Сан-Антонио Сперз - Детройт Пистонс 110:125

Впервые с сезона 2018-19 годов "Детройт" выиграл более 30 игр в сезоне.

Лидеры "Сан-Антонио" набрали 55 очков: Келдон Джонсон (28 + 4 подбора + 5 передач) и Деарон Фокс (27 + 5 подборов + 5 передач).

Хьюстон Рокетс - Миннесота Тимбервулвз 121:115

В состав "Хьюстона" вернулся Джабари Смит, пропустивший 22 игры из-за травмы.

Юта Джаз - Оклахома-Сити Тендер 107:130

"Тендер" одержал 45-ю победу в сезоне.

Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз 108:132

Стефен Карри сравнялся с Майклом Джорданом по количеству игр, в которых он набрал более 20 очокв в возрасте старше 35 лет.