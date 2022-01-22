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NEWSru.co.il :: Спорт22 января 2022 г., 11:55

Чемпионат Германии. "Арминия" обыграла "Айнтрахт"

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Чемпионат Германии. "Арминия" обыграла "Айнтрахт"

В стартовом матче двадцатого тура чемпионата Германии "Арминия" в гостях обыграла "Айнтрахт" 2:0. Победа позволила команде из Билефельда выбраться из зоны вылета.

;Айнтрахт": Трапп, Н`Дика, Хинтереггер (Хасебе, 46), Чэндлер (Ахе, 74), Тута, Соу, Костич, Камада (Хрустич, 87), Роде (Гонсалу Пасьенсия, 61), Линдстрем, Борре

"Арминия": Ортега, Пипер, Нильссон, Бруннер, Андраде, Шепф, Окугава (Лаурсен, 83), Виммер (Кастро, 72), Василиадис (Кунце, 61), Крюгер (Хак, 83), Зерра (Клос, 61)


"Арминия" одержала сенсационную победу, третью победу в последних пяти играх, что и позволило выбраться из зоны вылета.

"Орлы" великолепно играли в конце 2021 года, но в 2022 году они пока не могут выиграть в Бундеслиге.

На пятой минуте гости провели размашистую атаку. 20-летний Патрик Виммер открыл счет 0:1. На 27-й минуте Виммер обыграл защитника и навесил. Алессандро Шепф грудью отправил мяч в ближний угол 0:2.

Хозяева могли забить. Борре с близкого расстояния пробил во вратаря.

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