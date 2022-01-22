"Хет-трик" Кросби. Юбилейная передача Свечникова. Шутауты Сорокина и Хуссо
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" разгромила "Рейнджерс" 6:3, "Питтсбург" - "Коламбус" 5:2, "островитяне" - "Аризону" 4:0.
Каролина Хурикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс 6:3
По три очка (1 + 2) набрали игроки "Каролины" Себастьян Ахо и Энтони деАнджело. Андрей Свечников (Каролина) сделал две голевые передачи. Он сделал 100 голевых передач в НХЛ (в 239 матчах).
Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз 2:5
Сидней Кросби забросил три шайбы и сделал голевую передачу.
Детройт Ред Уингз - Даллас Старз 4:5 (овертайм)
Хозяева вели в счете 3:2 и 4:3.
На 59-й минуте Джейсон Робертсон сравнял счет. На 63-й минуте победную шайбу забросил Роопе Хинц.
Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотс 4:0
Две шайбы забросил Брок Нельсон. Илья Сорокин совершил четвертый шутаут в сезоне, отразив 17 бросков.
Чикаго Блэк Хоукс - Миннесота Уайлд 1:5
Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг 5:1
Две шайбы забросил Дерек Грант.
Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз 0:5
Вилле Хуссо совершил второй шутаут в сезоне, отразив 27 бросков.
Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерз 1:2 (буллиты)
Победный буллит забросил Александр Барков.
Джонатан Юбердо (Флорида( первым в сезоне сделал 40 голевых передач. Нападающий "пантер" набрал в сезоне 55 очков.
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