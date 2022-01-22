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NEWSru.co.il :: Спорт22 января 2022 г., 11:23

"Хет-трик" Кросби. Юбилейная передача Свечникова. Шутауты Сорокина и Хуссо

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Сидней Кросби забросил три шайбы и сделал голевую передачу

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Каролина" разгромила "Рейнджерс" 6:3, "Питтсбург" - "Коламбус" 5:2, "островитяне" - "Аризону" 4:0.

Каролина Хурикейнз - Нью-Йорк Рейнджерс 6:3

По три очка (1 + 2) набрали игроки "Каролины" Себастьян Ахо и Энтони деАнджело. Андрей Свечников (Каролина) сделал две голевые передачи. Он сделал 100 голевых передач в НХЛ (в 239 матчах).

Коламбус Блю Джекетс - Питтсбург Пингвинз 2:5


Сидней Кросби забросил три шайбы и сделал голевую передачу.

Детройт Ред Уингз - Даллас Старз 4:5 (овертайм)

Хозяева вели в счете 3:2 и 4:3.

На 59-й минуте Джейсон Робертсон сравнял счет. На 63-й минуте победную шайбу забросил Роопе Хинц.

Нью-Йорк Айлендерс - Аризона Койотс 4:0

Две шайбы забросил Брок Нельсон. Илья Сорокин совершил четвертый шутаут в сезоне, отразив 17 бросков.

Чикаго Блэк Хоукс - Миннесота Уайлд 1:5

Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг 5:1

Две шайбы забросил Дерек Грант.

Сиэтл Кракен - Сент-Луис Блюз 0:5

Вилле Хуссо совершил второй шутаут в сезоне, отразив 27 бросков.

Ванкувер Кэнакс - Флорида Пантерз 1:2 (буллиты)

Победный буллит забросил Александр Барков.

Джонатан Юбердо (Флорида( первым в сезоне сделал 40 голевых передач. Нападающий "пантер" набрал в сезоне 55 очков.


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