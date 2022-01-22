"Хет-трик" Кросби. Юбилейная передача Свечникова. Шутауты Сорокина и Хуссо

По три очка (1 + 2) набрали игроки "Каролины" Себастьян Ахо и Энтони деАнджело. Андрей Свечников (Каролина) сделал две голевые передачи. Он сделал 100 голевых передач в НХЛ (в 239 матчах).

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