Дембеле забил. Команда бывшего тренера "Маккаби" победила

"Лион", который тренирует бывший наставник тель-авивского "Маккаби" Петер Бос, не проигрывает в шестом матче подряд". "Зеленые" проиграли седьмой матч подряд и прочно осели на последнем месте.

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