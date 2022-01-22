Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
10 - 16°
Эйлат:
10 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт22 января 2022 г., 10:52

Дембеле забил. Команда бывшего тренера "Маккаби" победила

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В стартовом матче двадцать второго тура чемпионата Франции "Лион" победил "Сент-Этьен" 1:0

В стартовом матче двадцать второго тура чемпионата Франции "Лион" победил "Сент-Этьен" 1:0.

"Лион": Антони Лопеш, Люкеба, Энрике, Дюбуа (Густо, 45+1), Да Силва, Ауар (Шерки, 80), Лукас Пакета (Шакири, 80), Тиагу Мендес, Какере, Гимарайнс, Дембеле (Кадевере, 62)

"Сент-Этьен": Бернардони, Колодзейчак, Габриэл Силва, Масон (Крассо, 64), Над, Бакайоко, Гурна-Дуат (Тиуб, 64), Камара, Аушиш (Сако, 46), Юссуф (Диуссе, 76), Норден (Муффек, 76)

"Лион", который тренирует бывший наставник тель-авивского "Маккаби" Петер Бос, не проигрывает в шестом матче подряд". "Зеленые" проиграли седьмой матч подряд и прочно осели на последнем месте.


На 19-й минуте Мусса Дембеле реализовал пенальти.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2022
Потрясающий гол Сарджента. "Норвич" не без приключений выбрался из зоны вылета
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2022
Чемпионат Европы по футзалу. Россияне разгромили сборную Словакии
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2022
"Ливерпуль" победил "Арсенал" и вышел в финал Кубка английской лиги
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2022
"Барселона" проиграла "Атлетику" и вылетела из Кубка Испании

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:23 "Хет-трик" Кросби. Юбилейная передача Свечникова. Шутауты Сорокина и Хуссо
10:52 Дембеле забил. Команда бывшего тренера "Маккаби" победила
10:33 Дени Авдия набрал 9 очков. "Трипл-даблы" Хардена и Йокича
10:03 Потрясающий гол Сарджента. "Норвич" не без приключений выбрался из зоны вылета
09:09 Чемпионат Европы по футзалу. Россияне разгромили сборную Словакии
08:51 Евролига. ЦСКА проиграл "Милану"
18:37 Чемпионат Европы по гандболу, россияне проиграли испанцам
15:03 Авишаг Семберг стала чемпионкой Израиля по тхэквондо
14:49 Открытый чемпионат Австралии: Свитолина проиграла Азаренко, Осака - Анисимовой
14:30 Чемпионат мира по дзюдо перенесли из-за дня поста Йом Кипур
Загрузка...