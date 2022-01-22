Дембеле забил. Команда бывшего тренера "Маккаби" победила
В стартовом матче двадцать второго тура чемпионата Франции "Лион" победил "Сент-Этьен" 1:0.
"Лион": Антони Лопеш, Люкеба, Энрике, Дюбуа (Густо, 45+1), Да Силва, Ауар (Шерки, 80), Лукас Пакета (Шакири, 80), Тиагу Мендес, Какере, Гимарайнс, Дембеле (Кадевере, 62)
"Сент-Этьен": Бернардони, Колодзейчак, Габриэл Силва, Масон (Крассо, 64), Над, Бакайоко, Гурна-Дуат (Тиуб, 64), Камара, Аушиш (Сако, 46), Юссуф (Диуссе, 76), Норден (Муффек, 76)
"Лион", который тренирует бывший наставник тель-авивского "Маккаби" Петер Бос, не проигрывает в шестом матче подряд". "Зеленые" проиграли седьмой матч подряд и прочно осели на последнем месте.
На 19-й минуте Мусса Дембеле реализовал пенальти.
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