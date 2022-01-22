Капрари забивает пяткой. Победный гол бывшего форварда "Днепра"

В стартовом матче двадцать третьего тура чемпионата Италии "Верона" одержала волевую победу над "Болоньей" 2:1.

"Верона": Монтипо, Фараони, Казале, Чеккерини, Гюнтер, Мигел Велозу (Тамез, 63), Барак, Лазович (Депаоли, 86), Илич (Калинич, 74), Капрари (Бесса, 86), Симеоне (Лазанья, 63)

"Болонья": Скорупски, Бинкс, Хики (Фальчинелли, 86), Бонифаци, Теат (Аннан, 66), Домингес (Виньято, 66), Медель, Сориано, Сванберг, Орсолини (Арнаутович, 78), Сансоне

"Верона" одержала вторую победу подряд и третью в последних четырех играх, что позволило команде Игоря Тудора подняться на девятое место.

Оборону гостей существенно ослабила дисквалификация Адамы Сумаоро.

На 14-й минуте Риккардо Орсолини нанес удар слету с линии штрафной 0:1.

На 38-й минуте арендованный у "Сампдории" Джанлука Капрари пяткой переправил мяч в ближний угол 1:1. На 87-й минуте Лазанья навесил. Бывший форвард "Днепра" и мадридского "Атлетико" Никола Калинич забил победный гол.