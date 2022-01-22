"Бетис" с крупным счетом победил в Барселоне

В стартовом матче двадцать второго тура чемпионата Испании "Бетис" в гостях разгромил "Эспаньол" 4:1. Команда из Севильи находится на третьем месте, отставая от "Реала" на 9 очков, от "Севильи" - на 5.

"Эспаньол": Диего Лопес, Педроса, Калеро (Давид Лопес, 46), Хиль, Гомес, Морланес (Баре, 69), Дардер, Мелендо (Лорен Морон, 61), Пуадо (Вилена, 84), Рауль де Томас, Алейш Видаль (Эмбарба, 61)

"Бетис": Браво, Алекс Морено, Пеццела (Виктор Руис, 84), Сабали, Гонсалес, Фекир, Каналес (Гуардадо, 84), Виллиам Карвалью (Камараса, 84), Родригес, Хуанми (Тельо, 59), Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 74)

В 2022 году "Эспаньол" еще не побеждал.

Хозяева открыли счет на 14-й минуте. Оскар Хиль прострелил. Бывший форвард мадридского "Реала" и "Бенфики" Рауль де Томас оказался без опеки и точно пробил 1:0.

На 31-й минуте Борха Иглесиас реализовал пенальти 1:1. На 36-й минуте "зелено-белые" подали угловой. Гвидо Родригес пробил головой 1:2. На 53-й минуте Борха Иглесиас вышел один на один 1:3.

На 76-й минуте отличился бывший форвард мадридского "Реала" Виллиан Жозе 1:4.

На 81-й минуте каталонцы остались в меньшинстве. Рауль де Томас получил вторую желтую карточку.