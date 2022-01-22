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NEWSru.co.il :: Спорт22 января 2022 г., 17:57

Хайфский "Апоэль" одержал первую победу в новом году

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Хайфский "Апоэль" одержал первую победу в новом году

В матче 19-го тура чемпионата Израиля по футболу хайфский "Апоэль" одержал первую победу в Лиге Аль в 2022 году.

"Акулы" обыграли в гостях "Апоэль" (Ноф а-Галиль) 1:0.

На 23-й минуте Ханан Маман нанес отличный удар из-за пределов штрафной.

В компенсированное время судья мог назначить пенальти в ворота гостей, но назначил штрафной. Форвард был сбит примерно на границе штрафной площадки. Как сказал комментатор "Решение сомнительное, но ситуация пограничная".


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