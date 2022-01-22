"Астон Вилла" победила "Эвертон". Болельщики забросали игроков гостей бутылками
В матче двадцать третьего тура чемпионата Англии "Астон Вилла" в гостях победила "Эвертон" 1:0. Это был первый матч "ирисок" после отставки Рафаэля Бенитеса.
Победный гол на последних секундах первого тайма забил Эмилиано Буэндиа. Голевую передачу сделал Люка Динь, девять дней назад перешедший в "Астон Виллу" из "Эвертона".
Когда игроки команды из Бирмингема праздновали забитый гол, фанаты бросили в них несколько бутылок.
Пострадали Люка Динь и Мэтти Кэш, сообщает французское издание L`Independant. После оказания помощи в перерыве матча, оба футболиста продолжили матч.
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