"Астон Вилла" победила "Эвертон". Болельщики забросали игроков гостей бутылками

В матче двадцать третьего тура чемпионата Англии "Астон Вилла" в гостях победила "Эвертон" 1:0. Это был первый матч "ирисок" после отставки Рафаэля Бенитеса.

Победный гол на последних секундах первого тайма забил Эмилиано Буэндиа. Голевую передачу сделал Люка Динь, девять дней назад перешедший в "Астон Виллу" из "Эвертона".

Когда игроки команды из Бирмингема праздновали забитый гол, фанаты бросили в них несколько бутылок.

Пострадали Люка Динь и Мэтти Кэш, сообщает французское издание L`Independant. После оказания помощи в перерыве матча, оба футболиста продолжили матч.