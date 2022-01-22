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NEWSru.co.il :: Спорт22 января 2022 г., 13:58

Чемпионат четырех континентов. В танцах на льду победили американские фигуристы

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Кэролайн Грин и Майкл Парсонс

В Таллинне проходит чемпионат Четырех континентов по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар победили американцы Кэролайн Грин и Майкл Парсонс, набравшие 200.59 балла.

На втором месте японцы Кара Мурамото и Дайсуке Такахаси (181.91).

Бронзовые медали завоевали американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (175.67). Энтони - сын олимпийских чемпионов 1992 года Марины Климовой и Сергея Пономаренко.

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