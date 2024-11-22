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Спорт

Хосеп Гвардиола подписал новый контракт с "Манчестер Сити"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 22 ноября 2024 г., 08:46 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 08:46
Хосеп Гвардиола подписал новый контракт с "Манчестер Сити"
AP Photo/Rui Vieira

Хосеп Гвардиола подписал новый контракт с "Манчестер Сити". Срок действия заканчивается летом 2027 года, сообщает официальный сайт английского клуба.

Испанский специалист работает с "горожанами" с 2016 года.

Под его руководством "Манчестер Сити" шесть раз становился чемпионом Англии и впервые выиграл Лигу чемпионов.

Спорт
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