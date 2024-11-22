Украинцы сыграют с бельгийцами. Результаты жеребьевки плэй-офф Лиги наций

Состоялась жеребьевка плэй-офф Лиги наций УЕФА Матчи плэй-офф пройдут 20 и 23 марта 2025 года.

Плэй-офф Лиг А и В (победитель сыграет в Лиге А, проигравший - В)

Украина - Бельгия

Турция - Венгрия

Австрия - Сербия

Греция - Шотландя

Плэй-офф Лиг В и С (победитель сыграет в Лиге В, проигравший - С)

Косово - Исландия

Болгария - Ирландия

Армения - Грузия

Словакия - Словения

Плэй-офф лиг С и D (победитель сыграет в Лиге С, проигравший - в низшей лиге)

Гибралтар - Латвия

Мальта - Люксембург