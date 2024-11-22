Украинцы сыграют с бельгийцами. Результаты жеребьевки плэй-офф Лиги наций
время публикации: 22 ноября 2024 г., 13:36 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 13:36
Состоялась жеребьевка плэй-офф Лиги наций УЕФА Матчи плэй-офф пройдут 20 и 23 марта 2025 года.
Плэй-офф Лиг А и В (победитель сыграет в Лиге А, проигравший - В)
Украина - Бельгия
Турция - Венгрия
Австрия - Сербия
Греция - Шотландя
Плэй-офф Лиг В и С (победитель сыграет в Лиге В, проигравший - С)
Косово - Исландия
Болгария - Ирландия
Армения - Грузия
Словакия - Словения
Плэй-офф лиг С и D (победитель сыграет в Лиге С, проигравший - в низшей лиге)
Гибралтар - Латвия
Мальта - Люксембург
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