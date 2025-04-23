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Алекс Тиюс возвращается в "Маккаби"

Баскетбол
время публикации: 23 апреля 2025 г., 14:56 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 14:56
Алекс Тиюс возвращается в "Маккаби"
AP Photo/Antonio Calanni

Американо-израильский центровой Алекс Тиюс возвращается в тель-авивский "Маккаби" Он подпишет с клубом контракт до конца сезона.

Он должен будет заменить травмированного Хасиэля Риверо.

Алекс Тиюс выступал за "Маккаби" (Тель-Авив) в 2013-15 и 2017-19 гожах.

Он также играл за команды "Маккаби" (Ашдод), "Канту" (Италия), "Анадолу Эфес" (Стамбул), "Галатасарай", УНИКС (Казань), "Реал" (Мадрид), АСВЕЛ (Лион-Виллербан), "Апоэль" (Иерусалим), "Варезе" (Италия).

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