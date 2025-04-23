Лучший "шестой игрок" регулярного сезона НБА - Пэйтон Притчард
время публикации: 23 апреля 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 11:39
Лучшим запасным ("шестым игроком") регулярного сезона НБА признан разыгрывающий "Бостона" Пэйтон Притчард.
Он провел лучший сезон в карьере в НБА.
Среднестатистические показатели 14.3 + 3.8 подбора + 3.5 передачи за игру.
Баскетболист "Бостон Селтикс" в пятый раз признается "лучшим резервным игроком" по итогам регулярного сезона НБА. Это повторение рекорда, установленного "Лос-Анджелес Клипперс".
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