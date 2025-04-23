ПСЖ установил рекорд
время публикации: 23 апреля 2025 г., 13:26 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 13:26
В матче двадцать девятого тура Чемпионата Франции ПСЖ сыграл вничью с "Нантом" 1:1.
Парижане установили рекорд пяти европейских ведущих лиг. 39 выездных матчей без поражений. Предыдущий рекорд установил "Милан" в 1991-93 годах.
Напомним, ПСЖ несколько туров назад уже стал чемпионом Франции.
Парижане не проигрывают в Лиге 1 32 игры подряд.
На 33-й минуте Витинья нанес удар метров с 15 в ближний угол 0:1.
Хозяева отыгрались на 83-й минуте. Дуглас Аугусто нанес удар с линии штрафной 1:1.
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