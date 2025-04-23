x
23 апреля 2025
|
последняя новость: 14:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 апреля 2025
|
23 апреля 2025
|
последняя новость: 14:40
23 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

ПСЖ установил рекорд

Футбол
время публикации: 23 апреля 2025 г., 13:26 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 13:26
ПСЖ установил рекорд
AP Photo/Frank Augstein

В матче двадцать девятого тура Чемпионата Франции ПСЖ сыграл вничью с "Нантом" 1:1.

Парижане установили рекорд пяти европейских ведущих лиг. 39 выездных матчей без поражений. Предыдущий рекорд установил "Милан" в 1991-93 годах.

Напомним, ПСЖ несколько туров назад уже стал чемпионом Франции.

Парижане не проигрывают в Лиге 1 32 игры подряд.

На 33-й минуте Витинья нанес удар метров с 15 в ближний угол 0:1.

Хозяева отыгрались на 83-й минуте. Дуглас Аугусто нанес удар с линии штрафной 1:1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 апреля 2025

"Барселона" повторила рекорд "Реала". Результаты матчей чемпионата Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 апреля 2025

Невезение Рэшфорда. Победный гол на последних секундах. "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 апреля 2025

Беэр-шевский "Апоэль" забил пять голов и вышел в финал Кубка Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 апреля 2025

Триллер в Барселоне. Сенсационное поражение "Атлетико". Результаты матчей чемпионата Испании