ПСЖ установил рекорд

В матче двадцать девятого тура Чемпионата Франции ПСЖ сыграл вничью с "Нантом" 1:1.

Парижане установили рекорд пяти европейских ведущих лиг. 39 выездных матчей без поражений. Предыдущий рекорд установил "Милан" в 1991-93 годах.

Напомним, ПСЖ несколько туров назад уже стал чемпионом Франции.

Парижане не проигрывают в Лиге 1 32 игры подряд.

На 33-й минуте Витинья нанес удар метров с 15 в ближний угол 0:1.

Хозяева отыгрались на 83-й минуте. Дуглас Аугусто нанес удар с линии штрафной 1:1.