Вратарь сборной Израиля согласовал условия контракта с тель-авивским "Маккаби"
время публикации: 23 апреля 2025 г., 15:39 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 15:39
Вратарь "Апоэля" (Хайфа) и сборной Израиля Йоав Джерафи согласовал условия двухлетнего контракта с тель-авивским "Маккаби", сообщает ONE.
Его контракт с "Апоэлем" заканчивается этим летом. Голкипер перейдет в "Маккаби" на правах свободного агента.
По данным источника, Рой Мишпати и Симон Слуга. чьи контракты заканчиваются, покинут "Маккаби" по окончании сезона.
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