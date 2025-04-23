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Спорт

Вратарь сборной Израиля согласовал условия контракта с тель-авивским "Маккаби"

Футбол
время публикации: 23 апреля 2025 г., 15:39 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 15:39
Вратарь сборной Израиля согласовал условия контракта с тель-авивским "Маккаби"
AP Photo/Bruna Prado

Вратарь "Апоэля" (Хайфа) и сборной Израиля Йоав Джерафи согласовал условия двухлетнего контракта с тель-авивским "Маккаби", сообщает ONE.

Его контракт с "Апоэлем" заканчивается этим летом. Голкипер перейдет в "Маккаби" на правах свободного агента.

По данным источника, Рой Мишпати и Симон Слуга. чьи контракты заканчиваются, покинут "Маккаби" по окончании сезона.

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