Рейтинг ФИФА. Бельгия на первом месте. Израиль - на 78-м
ФИФА опубликовала рейтинг футбольных сборных по состоянию на 23 декабря 2021 года (последний в этом году. Следующий будет опубликован в феврале 2022 года).
Четвертый год подряд первую позицию сохраняет сборная Бельгии.
В первой десятке изменений нет: Бразилия, Франция, Англия, Аргентина, Италия, Испания, Португалия, Дания, Голландия.
Сборная Украины осталась на 25 месте. России - на 34-м. Сборная Израиля поднялась на 78-е место.
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