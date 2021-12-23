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NEWSru.co.il :: Спорт23 декабря 2021 г., 17:45

Рейтинг ФИФА. Бельгия на первом месте. Израиль - на 78-м

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Рейтинг ФИФА. Бельгия на первом месте. Израиль - на 78-м

ФИФА опубликовала рейтинг футбольных сборных по состоянию на 23 декабря 2021 года (последний в этом году. Следующий будет опубликован в феврале 2022 года).

Четвертый год подряд первую позицию сохраняет сборная Бельгии.

В первой десятке изменений нет: Бразилия, Франция, Англия, Аргентина, Италия, Испания, Португалия, Дания, Голландия.

Сборная Украины осталась на 25 месте. России - на 34-м. Сборная Израиля поднялась на 78-е место.


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