Чемпионат Англии. "Челси" проиграл в Бирмингеме

В матче двадцать шестого тура чемпионата Англии "Челси" в гостях проиграл "Астон Вилле" 1:2.

"Челси" проиграл третий матч подряд во всех турнирах. И не смог выиграть в четвертом матче подряд, ведя в счете к перерыву.

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Гарсия, 70), Конса, Мингз (Богард, 60), Маатсен, Макгинн, Тилеманс, Роджерс (Мален, 77), Асенсио, Рамзи (Рашфорд, 46), Уоткинс (Бэйли, 77).

"Челси": Йоргенсен, Гюсто, Чалоба (Адарабиойо, 8), Колвилл, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Палмер, Фернандес, Нкунку (Санчо, 77), Нету.

Первая опасная атака стала голевой. На 9-й минуте "Челси провел скоростную атаку. Педру Нету прошел по флангу и прострелил. Энцо Фернандес переправил мяч в пустые ворота 0:1.

Затем два момента упустил Олли Уоткинс. На 19-й минуте вратарь парировал мяч после его удара. Через минуту Уоткинс метров с 6 попал в защитника.

На 26-й минуте Энцо Фернанддес нанес обводящий удар метров с 15. Чуть выше.

На 29-й минуте Йоргенсен поймал мяч после удара Уоткинса.

В ответной атаке Палмер Коул нанес удар из-за пределов штрафной. Мяч коснулся защитника и пролетел рядом со штангой.

На 53-й минуте Педру Нету совершил сольный проход и нанес опасный удар в дальний угол. Немного неточно.

На 57-й минуте Маркус Рэшфорд сбросил мяч во вратарскую. Марко Асенсио протолкнул мяч в пустые ворота 1:1.

На 76-й минуте Коул Палмер вышел один на один, обыграл вратаря и поскользнулся. Он сумел пробить по пустым воротам. Конса успел вынести мяч.

На 89-й минуте Маркус Рэшфорд прострелил. Асенсио пробил. Грубо ошибся вратарь 2:1.