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НБА. Дени Авдия набрал 15 очков. Рекорд Камара "Портленд" разгромил "Шарлотт"

Баскетбол
НБА
время публикации: 23 февраля 2025 г., 08:50 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 08:55
НБА. Дени Авдия набрал 15 очков. Рекорд Камара "Портленд" разгромил "Шарлотт"
AP Photo/Craig Mitchelldyer

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" разгромил "Шарлотт Хорнетс" 141:88.

Форвард "Портленда" Тумани Камара сделал "дабл-дабл" (20 + 10 подборов) и установил рекорд клуба по показателю "плюс/ минус" +45. Это его лучший матч в сезоне и один из лучших в составе команды.

Израильский форвард "Трэйл Блэйзерс" Дени Авдия набрал 15 очков, сделал 4 подбора, 4 передачи, 1 перехват.

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