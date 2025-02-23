НБА. Дени Авдия набрал 15 очков. Рекорд Камара "Портленд" разгромил "Шарлотт"

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" разгромил "Шарлотт Хорнетс" 141:88.

Форвард "Портленда" Тумани Камара сделал "дабл-дабл" (20 + 10 подборов) и установил рекорд клуба по показателю "плюс/ минус" +45. Это его лучший матч в сезоне и один из лучших в составе команды.

Израильский форвард "Трэйл Блэйзерс" Дени Авдия набрал 15 очков, сделал 4 подбора, 4 передачи, 1 перехват.