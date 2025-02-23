Чемпионат Германии. Покер Гирасси
время публикации: 23 февраля 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 10:58
В матче двадцать третьего тура чемпионата Германии "Боруссия" (Дортмунд) разгромила столичный "Унион" 6:0.
"Боруссия" поднялась на десятое место.
На 25-й минуте Рюэрсон пробил. Диогу лейте неудачно подставил ногу 1:0. Автогол.
Голы со второго по пятый забил Серу Гирасси.
На 89-й минуте разгром довершил Максимилиан Байер.
Четыре результативные передачи сделал Паскаль Гросс.
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