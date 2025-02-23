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Спорт

Чемпионат Германии. Покер Гирасси

Футбол
время публикации: 23 февраля 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 10:58
Чемпионат Германии. Покер Гирасси
AP Photo/Omar Havana

В матче двадцать третьего тура чемпионата Германии "Боруссия" (Дортмунд) разгромила столичный "Унион" 6:0.

"Боруссия" поднялась на десятое место.

На 25-й минуте Рюэрсон пробил. Диогу лейте неудачно подставил ногу 1:0. Автогол.

Голы со второго по пятый забил Серу Гирасси.

На 89-й минуте разгром довершил Максимилиан Байер.

Четыре результативные передачи сделал Паскаль Гросс.

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