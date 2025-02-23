"Британский Рокки" проиграл чемпиону. Результаты боксерских поединков в Эр-Рияде

В Эр-Рияде состоялся большой вечер бокса. Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер победил конголезца Мартина Баколе.

Паркер победил техническим нокаутом во втором раунде.

Чемпион мира в легком весе по версии WBC канадец Шакур Стивенсон техническим нокаутом в девятом раунде победил британца Джоша Пэдли.

Джош - электрик из Йоркшира, которому посчастливилось получить титульный бой. У него была одна громкая победа - погасил восходящую звезду Марка Чемберлена. Но Стивенсон не оставил претенденту никаких шансов.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC доминиканец Карлос Адамес охранил пояс. Его бой с обязательным претендентом Хамзой Ширазом (Великобритания) завершился вничью.

Один скдья отдал предпочтение претенденту 115:114, один чемпиону 118:110. Один решил, что была ничья 114:114.

Временный чемпион в первом среднем весе по версии WBC американец Верджил Ортис победил узбека Исраила Мадримова. Счет во всем карточкам в пользу чемпиона: 115:113 (дважды), 117:111.

Агит Кабайел (Германия) завоевал титул временного чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC, победив техническим нокаутом в шестом раунде китайца Чжана Чжилея.

Кабайел в пятом раунде побывал в нокдауне.

В битве британцев временный чемпион в полутяжелом весе Джошуа Буатси проиграл по очкам экс-чемпиону во втором среднем весе Каллуму Смиту.