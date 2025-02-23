Бокс. Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира

В Эр-Рияде состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева.

Счет по карточкам 116:112, 115:113 в пользу Бивола. Третий судья решил, что была ничья 114:114.

Это был бой-реванш. В первом поединке победил Бетербиев.

Чемпион (Бетербиев) начал бой более агрессивно. Он несколько раз прижимал претендента к канатам. Бивол дважды достал соперника левым хуком.

В середине боя Бивол сумел выровнять ход поединка.

Чемпионские раунды чемпион проиграл. Хотя Бетербиев провел неплохую атаку в последнем раунде.