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Спорт

"Дабл-дабл" Дончича. Рекорд Кейонте Джорджа. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 23 февраля 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 12:30
"Дабл-дабл" Дончича. Рекорд Кейонте Джорджа. Результаты матчей НБА
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Лейкерс" разгромил "Денвер" 123:100.

Чикаго Булз - Финикс Санз 117:121

Филадельфия Сиксерз - Бруклин Нетс 103:105

Лидер "Филадельфии" Тайрез Макси набрал 31 очко и сделал 5 передач.

Центровой "Бруклина" Николас Клакстон (16 + 9 подборов + 3 передачи) сделал победный бросок за 2 секунды до финальной сирены. Счет был 103:103.

Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс 100:123

Лука Дончич (Лейкерс) сделал "Дабл-дабл" (32 + 10 подборов + 7 передач).

Юта Джаз - Хьюстон Рокетс 124:115

21-летний защитник "Юты" Кейонте Джордж стал самым результативным игроком матча (30 + 8 подборов + 6 передач) и установил рекорд НБА Он стал самым молодым игроком лиги, набравшим не менее30 очков. сделавшим не менее 5 подборов и 5 передач в одном матче, в котором он не входил в стартовую пятерку. Кейонте Джордж провел на площадке 29 минут.

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