Хет-трик Крайдера. Дубли Овечкина и Драйзайтля
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" разгромил "Каролину" 7:4. "Вашингтон" в овертайме дожал "Оттаву" 3:2. "Эдмонтон" обыграл "Калгари" 5:3.
Колорадо Эвеланш - Монреаль Канадиенз 3:2 (овертайм)
На 39-й минуте хозяева вели в счете 2:0.
Победную шайбу на 76-й секунде овертайма забросил Габриэль Ландеског
Нью-Джерси Дэвилз - Каролина Хурикейнз 7:4
С 6-ю по 18-ю минуты гости вели в счете 2:0. На 29-й минуте "Каролина" выигрывала 3:2. На 36-й минуте была ничья 4:4.
Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мейпл Лифс 1:3
Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотс 7:3
Гости вели в счете 1:0 и 3:1.
4 (3 + 1) очка набрал Крис Крайдер.
Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторз 3:2 (овертайм)
После двух периодов "сенаторы" вели в счете 2:0.
В первой половине третьего периода Александр Овечкин забросил две шайбы. Теперь на его счету 759 голов в НХЛ.
Победный гол в овертайме забил Никлас Бекстрем.
Нешвилл Прэдейторз - Детройт Ред Уингз 4:1
Три (2 +1) очка набрал Мэтт Дюшен.
Миннесота Уайлд - Чикаго Блэк Хоукс 4:3 (овертайм)
Гости вели в счете 2:0 и 3:2.
Победный гол в овертайме забросил Маркус Фолиньо.
Эдмонтон Ойлерз - Калгари Флэймз 5:3
"Огоньки" вели в счете 2:0. После двух периодов ничья 3:3.
В третьем периоде Леон Драйзайтль забросил две шайбы.
Сан-Хосе Шаркс - Тампа Бей Лайтнинг 1:7
Уже на 13-й минуте счет был 0:4.
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