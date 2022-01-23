Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
10 - 13°
Эйлат:
8 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт23 января 2022 г., 11:56

Хет-трик Крайдера. Дубли Овечкина и Драйзайтля

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Сан-Хосе Шаркс - Тампа Бей Лайтнинг 1:7

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" разгромил "Каролину" 7:4. "Вашингтон" в овертайме дожал "Оттаву" 3:2. "Эдмонтон" обыграл "Калгари" 5:3.

Колорадо Эвеланш - Монреаль Канадиенз 3:2 (овертайм)

На 39-й минуте хозяева вели в счете 2:0.

Победную шайбу на 76-й секунде овертайма забросил Габриэль Ландеског


Нью-Джерси Дэвилз - Каролина Хурикейнз 7:4

С 6-ю по 18-ю минуты гости вели в счете 2:0. На 29-й минуте "Каролина" выигрывала 3:2. На 36-й минуте была ничья 4:4.

Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мейпл Лифс 1:3

Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотс 7:3

Гости вели в счете 1:0 и 3:1.

4 (3 + 1) очка набрал Крис Крайдер.

Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторз 3:2 (овертайм)

После двух периодов "сенаторы" вели в счете 2:0.

В первой половине третьего периода Александр Овечкин забросил две шайбы. Теперь на его счету 759 голов в НХЛ.

Победный гол в овертайме забил Никлас Бекстрем.

Нешвилл Прэдейторз - Детройт Ред Уингз 4:1

Три (2 +1) очка набрал Мэтт Дюшен.

Миннесота Уайлд - Чикаго Блэк Хоукс 4:3 (овертайм)


Гости вели в счете 2:0 и 3:2.

Победный гол в овертайме забросил Маркус Фолиньо.

Эдмонтон Ойлерз - Калгари Флэймз 5:3

"Огоньки" вели в счете 2:0. После двух периодов ничья 3:3.

В третьем периоде Леон Драйзайтль забросил две шайбы.

Сан-Хосе Шаркс - Тампа Бей Лайтнинг 1:7

Уже на 13-й минуте счет был 0:4.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2022
"Хет-трик" Кросби. Юбилейная передача Свечникова. Шутауты Сорокина и Хуссо
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2022
Бобровский признан первой звездой дня. Результаты матчей НХЛ
// NEWSru.co.il // Спорт // 20 января 2022
Невероятное поражение "Торонто". Шутаут Француза
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
"Ураганы" смели "Бостон". Необычная серия буллитов. Юбилейная шайба Овечкина

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:28 Умерла советская спортсменка, чемпионка Московской олимпиады
12:13 Надаль и Шаповалов вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
11:56 Хет-трик Крайдера. Дубли Овечкина и Драйзайтля
10:50 The Wall Street Journal. Американским спортсменам советуют ехать на олимпиаду без личных мобильных телефонов
10:34 Результаты матчей НБА
09:02 UFC270. Нганну победил Гана. Нурмагомедов применил "гильотину"
08:43 Чемпионат Европы по футзалу. Грузины одолели сборную Азербайджана. Испанцы разгромили боснийцев
08:28 "Саутгемптон" прервал победную серию "Манчестер Сити"
08:06 Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу
23:09 Руководство "Бейтара" просит игроков согласиться на сокращение зарплаты на 25%
Загрузка...