Хет-трик Крайдера. Дубли Овечкина и Драйзайтля

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" разгромил "Каролину" 7:4. "Вашингтон" в овертайме дожал "Оттаву" 3:2. "Эдмонтон" обыграл "Калгари" 5:3.

Колорадо Эвеланш - Монреаль Канадиенз 3:2 (овертайм)

На 39-й минуте хозяева вели в счете 2:0.

Победную шайбу на 76-й секунде овертайма забросил Габриэль Ландеског

Нью-Джерси Дэвилз - Каролина Хурикейнз 7:4

С 6-ю по 18-ю минуты гости вели в счете 2:0. На 29-й минуте "Каролина" выигрывала 3:2. На 36-й минуте была ничья 4:4.

Нью-Йорк Айлендерс - Торонто Мейпл Лифс 1:3

Нью-Йорк Рейнджерс - Аризона Койотс 7:3

Гости вели в счете 1:0 и 3:1.

4 (3 + 1) очка набрал Крис Крайдер.

Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторз 3:2 (овертайм)

После двух периодов "сенаторы" вели в счете 2:0.

В первой половине третьего периода Александр Овечкин забросил две шайбы. Теперь на его счету 759 голов в НХЛ.

Победный гол в овертайме забил Никлас Бекстрем.

Нешвилл Прэдейторз - Детройт Ред Уингз 4:1

Три (2 +1) очка набрал Мэтт Дюшен.

Миннесота Уайлд - Чикаго Блэк Хоукс 4:3 (овертайм)

Победный гол в овертайме забросил Маркус Фолиньо.

Эдмонтон Ойлерз - Калгари Флэймз 5:3

"Огоньки" вели в счете 2:0. После двух периодов ничья 3:3.

В третьем периоде Леон Драйзайтль забросил две шайбы.

Сан-Хосе Шаркс - Тампа Бей Лайтнинг 1:7

Уже на 13-й минуте счет был 0:4.