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NEWSru.co.il :: Спорт23 января 2022 г., 08:06

Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу

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Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу

В Венгрии и Словакии продолжается второй этап чемпионата Европы по гандболу. исландцы разгромили французов 29:21. Датчане победили хорватов 27:25.

Черногория - Нидерланды 30:34

Франция - Исландия 21:29

Дания - Хорватия 27:25

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