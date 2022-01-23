Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу
В Венгрии и Словакии продолжается второй этап чемпионата Европы по гандболу. исландцы разгромили французов 29:21. Датчане победили хорватов 27:25.
Черногория - Нидерланды 30:34
Франция - Исландия 21:29
Дания - Хорватия 27:25
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// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2022
Чемпионат Европы по гандболу, россияне проиграли испанцам
Чемпионат Европы по гандболу, россияне проиграли испанцам
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2022
Чемпионат Европы по гандболу. Россияне одолели норвежцев, украинцы проиграли французам
Чемпионат Европы по гандболу. Россияне одолели норвежцев, украинцы проиграли французам