Англичанки вышли в финал чемпионата Европы по футболу
время публикации: 23 июля 2025 г., 07:35 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 07:35
В Швейцарии продолжается женский чемпионат Европы по футболу. Первым финалистом стала сборная Англии.
В дополнительное время англичанки победили итальянок 2:1.
Во втором полуфинале встречаются сборные Германии и Испании.
На 33-й минуте Барбара Бонансиа (Ювентус) вывела итальянок вперед 0:1.
На 6-й минуте компенсированного времени 19-летняя Мишель Агьеманг (Арсенал) сравняла счет 1:1.
На 119-й минуте Хлоя Келли (Арсенал) не реализовал пенальти, но победный гол забила
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