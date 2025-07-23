x
23 июля 2025
|
последняя новость: 09:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июля 2025
|
23 июля 2025
|
последняя новость: 09:09
23 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Молодежный олимпийский фестиваль. Плавание. Израильтянин завоевал 2 бронзовые медали

Плавание
время публикации: 23 июля 2025 г., 07:57 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 07:57
Молодежный олимпийский фестиваль. Плавание. Израильтянин завоевал 2 бронзовые медали
AP Photo/Thanassis Stavrakis

В Скопье, Северная Македония, проходит Молодежный олимпийский фестиваль.

Израильтянин Шон Фомберг (плавание) завоевал две бронзовые медали.

Он занял третье место на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июля 2025

Чемпионкой мира в плавании на 10 км стала австралийка. Израильтянка на 32-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 июля 2025

Юношеский чемпионат Европы по плаванию. Марк Теллер установил рекорд Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2025

Юниорский чемпионат Европы по плаванию. Окан Голдин занял пятое место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2025

Юниорский чемпионат Европы по плаванию. Израильтянка Шейн Голланд заняла четвертое место