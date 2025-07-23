Молодежный олимпийский фестиваль. Плавание. Израильтянин завоевал 2 бронзовые медали
время публикации: 23 июля 2025 г., 07:57 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 07:57
В Скопье, Северная Македония, проходит Молодежный олимпийский фестиваль.
Израильтянин Шон Фомберг (плавание) завоевал две бронзовые медали.
Он занял третье место на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем.
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