Юниорский чемпионат Европы по плаванию. Окан Голдин занял пятое место
время публикации: 05 июля 2025 г., 07:45 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 08:00
В Шаморине, Словакия, продолжается юниорский чемпионат Европы по плаванию.
Победителем на дистанции 200 метров на спине стал венгр Шомбор Рач, преодолевший дистанцию за 1 минуту 57.89 секунды.
На 5 сотых секунды от него отстал итальянец Даниэле дель Синьоре.
Третье место занял ирландец Джон Шортт.
Израильтянин Окан Голдин финишировал пятым.
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