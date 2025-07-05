Юниорский чемпионат Европы по плаванию. Окан Голдин занял пятое место

В Шаморине, Словакия, продолжается юниорский чемпионат Европы по плаванию.

Победителем на дистанции 200 метров на спине стал венгр Шомбор Рач, преодолевший дистанцию за 1 минуту 57.89 секунды.

На 5 сотых секунды от него отстал итальянец Даниэле дель Синьоре.

Третье место занял ирландец Джон Шортт.

Израильтянин Окан Голдин финишировал пятым.