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Юниорский чемпионат Европы по плаванию. Окан Голдин занял пятое место

Плавание
время публикации: 05 июля 2025 г., 07:45 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 08:00
Юниорский чемпионат Европы по плаванию. Окан Голдин занял пятое место
AP Photo/Darron Cummings

В Шаморине, Словакия, продолжается юниорский чемпионат Европы по плаванию.

Победителем на дистанции 200 метров на спине стал венгр Шомбор Рач, преодолевший дистанцию за 1 минуту 57.89 секунды.

На 5 сотых секунды от него отстал итальянец Даниэле дель Синьоре.

Третье место занял ирландец Джон Шортт.

Израильтянин Окан Голдин финишировал пятым.

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