Юношеский чемпионат Европы по плаванию. Марк Теллер установил рекорд Израиля

В Словакии продолжается юношеский чемпионат Европы по плаванию.

5 июля два израильских пловца вышли в финал.

Марк Теллер установил молодежный рекорд Израиля на дистанции 100 метров брассом - 1 минута 1.60 секунды. На этом турнире он установил два молодежных рекорда Израиля (первый - на дистанции 50 м брассом).

Лев Штейнберг вышел в финал на дистанции 100 метров на спине.