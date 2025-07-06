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Юношеский чемпионат Европы по плаванию. Марк Теллер установил рекорд Израиля

Плавание
Рекорды Израиля
время публикации: 06 июля 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 07:41
Юношеский чемпионат Европы по плаванию. Марк Теллер установил рекорд Израиля
P Photo/Thanassis Stavrakis

В Словакии продолжается юношеский чемпионат Европы по плаванию.

5 июля два израильских пловца вышли в финал.

Марк Теллер установил молодежный рекорд Израиля на дистанции 100 метров брассом - 1 минута 1.60 секунды. На этом турнире он установил два молодежных рекорда Израиля (первый - на дистанции 50 м брассом).

Лев Штейнберг вышел в финал на дистанции 100 метров на спине.

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